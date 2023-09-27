Россиянам рассказали, как рассчитать кредитную нагрузку

При чрезмерной кредитной нагрузке – большом количестве займов на одного человека или семью – могут возникнуть риски неуплаты коммунальных платежей, взносов за детские секции. Критической считается кредитная нагрузка в 70-100% от ежемесячного дохода, в при нагрузке от 50% возникает риск невыплат по займу. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев.

По его словам, оптимальная нагрузка составляет до 30% от общего дохода. В этом случае одновременно получается выплачивать задолженности и не экономить на базовых вещах, уточнил эксперт. Умеренной он назвал кредитную нагрузку в 30-50% от дохода в месяц. В этом случае есть возможность выплачивать кредит, но откладывать деньги и совершать крупные покупки не получается, сказал Хорошев. Высокой считается нагрузка в 50-70%. Появляется риск не выплатить кредит вовремя, приходится отказываться от некоторых трат и нет финансовой подушки, подытожил Хорошев.

Эксперт рассказал, как рассчитать кредитную нагрузку. Например, ежемесячный доход составляет 85 тыс. рублей. У человека есть кредитка с задолженностью, ипотека и автокредит. По кредитной карте, допустим, нужно внести 4500 рублей, ежемесячные платежи по ипотеке и автокредиту составляют 35 тыс. рублей и 12 тыс. рублей соответственно.

«Считаем по формуле: доход / траты × 100. При таких вводных кредитная нагрузка составляет 41%. Это умеренный показатель, который не несет негативных последствий для бюджета. С такой нагрузкой можно справиться», — пояснил Хорошев.

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