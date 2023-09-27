В РФ оценили решение о продлении порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС в $1 тыс.

Решение Евразийской экономической комиссии продлить действие порога беспошлинного ввоза в Евразийский экономический союз на уровне $1 тыс. стало компромиссом для российских граждан и промышленности. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«С одной стороны, российское государство заинтересовано в развитии отечественной промышленности, а значит снижении беспошлинного порога до 200 евро (первоначальная ставка до 2022 года). Но с другой стороны, программа политики импортозамещения еще не дает достаточных результатов, чтобы россияне могли в большей степени приобретать всю продукцию на внутреннем рынке. Таким образом, продление на полгода существующей пошлины не создаст критической ситуации для промышленности и для физлиц», — объяснила Новикова.

Продление порога может увеличить конкуренцию на внутреннем рынке, стимулировать отечественных производителей улучшать качество своей продукции, добавила доцент, заведующий кафедрой Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина. Также это приведет к снижению стоимости ввозимых товаров и расширение доступа к ввозимым товарам.

Евразийская экономическая комиссия сохранила размер порога беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз, купленных за рубежом, на уровне €1000, до 1 апреля 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. До этого порог на такую сумму для физлиц продляли 30 марта.

Совет ЕЭК еще 15 апреля увеличил беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию до €1 тыс. и 31 кг. Если стоимость товара больше €1 тыс., а его вес превышает 31 кг, пошлина составит 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг. Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или о его перемещении в пешем порядке. До этого беспошлинный порог составлял €500 и 25 кг.

Ранее в ЕЭК предложили развивать расчеты в цифровых нацвалютах.