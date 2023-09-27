Агентство AK&M опубликовало рейтинг ESG-отчетности

Рейтинговое агентство AK&M присвоило нефинансовой отчетности Сбера рейтинг на уровне RESG 1, что соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии, сообщает пресс-служба Сбера.

«Мы детально рассказываем в ESG-отчете о нашем вкладе в устойчивое развитие страны. Прежде всего эксперты рейтинга высоко оценили масштабное использование цифровых сервисов Сбера в процессах, способствующих ESG-трансформации экономики и регионов России», — отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Аналитики оценили структурированность и прозрачность нефинансовой отчетности банка, расширение объема представленной информации по всем ESG-аспектам, а также масштабность реализуемых проектов и вклад в развитие устойчивой повестки в России.

«Деятельность Сбера основана на применении передовых технологий, среди которых важное место занимают современные средства информационной защиты и развитая система кибербезопасности», — сказала заместитель генерального директора AK&M Людмила Еремина.

В соответствии с методикой агентства отчетность Сбера получила 85,4 балла. Высший рейтинг присваивается банкам и финансовым компаниям, получившим рейтинговый балл в интервале от 75 до 90,6. Для оценки применяется система маркеров наличия или отсутствия данных.