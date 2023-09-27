В Польше договорились с Литвой о контроле зерна с Украины

Варшава и Вильнюс завершают переговоры о переводе контрольных процедур зерна с Украины в литовский порт с польско-украинской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберта Телуса.

«Мы уже на финишной прямой, если говорить о договоренности с Литвой о том, чтобы перенести контроль с польско-украинской границы в литовский порт», — заявил Телус.

Он добавил, что в данный момент аналогичные переговоры продолжаются и с немецкой стороной, причем в обоих случаях обсуждаются в первую очередь технические вопросы.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в зерновом скандале между Варшавой и Киевом большая часть вины лежит на польской стороне.

Он также назвал высказывание премьер-министра страны Моравецкого, что Польша прекратит поставки оружия Украине «катастрофическим».

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.