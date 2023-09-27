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Эксперт указал на трансформацию газового рынка в ЕС после подрыва «СП»

Экономист Пикин: теракт на «СП» трансформировал газовый рынок ЕС

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Swedish Coast Guard/AP

Спустя год после теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» наблюдается трансформация газового рынка Европы. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он указал, что выгодоприобретателями в данном случае являются США и Норвегия.

«Европейцы больше всего пострадали, потому что вынужденно переплатили за газ. Преимуществом завладели американцы, которые сейчас превалируют на европейском рынке сжиженного газа. Ну, и норвежцы, потому что они доминируют на рынке трубопроводного газа для европейцев. Поставщики сжиженного газа, безусловно, выиграли, а европейцы проиграли», — сказал Пикин.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя отмечал, что власти США пошли на подрыв «Северных потоков» для того, чтобы сохранить свое влияние в Европе, которая нуждается в российских энергоресурсах. Дипломат также указал на обреченность попыток стран Запада замять расследование теракта.

Ранее Китай призвал сотрудничать с РФ по расследованию взрывов на «Северных потоках».

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