Прибыль банков РФ по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей

Согласно обзору рейтингового агентства «Эксперт РА», прибыль банковского сектора прогнозируется превысить 3 трлн рублей к концу 2023 года. Однако более 75% этой прибыли будут обеспечены топ-10 банками, которые в целом показали убыток в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

Аналитики отмечают, что это станет абсолютным рекордом для рынка. Несмотря на повышение ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу благодаря высоким ставкам по потребительским кредитам и хеджированию доходности ипотечного портфеля через льготные программы.

Рост валютной переоценки после ослабления курса рубля также поддержит прибыльность сектора, хотя агентство считает маловероятным возвращение курса рубля в диапазон 80-85 рублей за доллар США до конца года. Однако возможные новые внешние шоки, включая усиление санкционного давления на финансовый сектор и производящие отрасли, могут повлиять на текущий прогноз агентства.

В первые шесть месяцев 2023 года топ-10 банков России уже достигли рекордных показателей прибыльности, обеспечив финансовый результат всего сектора в размере 1,7 трлн рублей. Банки также увеличили уровень чистой процентной маржи и сосредоточились на маржинальном розничном сегменте. Они также создали резервы в предыдущем году, чтобы избежать негативного влияния на финансовый результат 2023 года. Однако нормативы достаточности капитала для крупнейших банков все еще остаются в более чувствительной зоне, что ограничивает их возможности для роста, считают в агентстве «Эксперт РА».

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