В США не увидели угрозы экономике при стоимости нефти в $90

Стратеги Goldman Sachs не ожидают, что рост цен на нефть до $90 за баррель сильно ударит по экономике и потребительским расходам в США. Об этом сообщает издание Market Watch.

По их мнению, увеличение стоимости нефти пока незначительно — всего на $20 с лета текущего года. К тому же оно частично компенсируется ростом инвестиций в энергетический сектор и снижением цен на электроэнергию.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что ФРС вряд ли станет ужесточать денежно-кредитную политику из-за дорожающей нефти, если рост цен носит краткосрочный характер и не влияет на долгосрочные инфляционные ожидания.

Повышение цен на бензин уже в основном завершилось, считают в банке. Доля энергоресурсов в потребительских расходах американцев невелика, что также ограничивает влияние подорожания нефти.

На прошлой неделе аналитики JPMorgan спрогнозировали рост цен на нефть до $120 за баррель.

Ранее Кишинев выдвинул «Газпрому» условия мировой по долгам.