Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Евросоюза от сырья из России. Так швейцарский гигант Glencore в июле 2023 года доставил тысячи тонн российской меди через Италию и Турцию. Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно таможенным документам и фотографиям, с которыми ознакомилась газета, зарегистрированный на Лондонской бирже трейдер нефти и металлов закупил не менее 5000 тонн медного листа, производителе которой является российская

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Эта продукция в июле была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно.

Подобные сделки подчеркивают зависимость Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, а также растущую роль Турции как «перевалочного узла», пишет газета. Некоторые европейские чиновники утверждают, что торговля с Россией через третьи страны, такие как Китай, ОАЭ и Турция, снижает эффективность западных санкций, подчеркивает FT.

Glencore plc входит в число крупнейших мировых компаний, торгующих металлами, полезными ископаемыми, энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. Штаб-квартира находится в Бааре (кантон Цуг, Швейцария).

УГМК — российская металлургическая компания, первый в России и девятый в мире по величине производитель меди, со штаб-квартирой в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Ранее в Венгрии заявили о гарантиях поставок российского газа со стороны МИД РФ, а также зависимости страны от таких поставок.