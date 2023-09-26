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СМИ выяснили, как Европа скрывала свою зависимость от сырья из России

FT узнала о зависимости Европы от сырья из России и его поставках через Турцию

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Christin Szillus, Kiel University

Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Евросоюза от сырья из России. Так швейцарский гигант Glencore в июле 2023 года доставил тысячи тонн российской меди через Италию и Турцию. Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно таможенным документам и фотографиям, с которыми ознакомилась газета, зарегистрированный на Лондонской бирже трейдер нефти и металлов закупил не менее 5000 тонн медного листа, производителе которой является российская
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Эта продукция в июле была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно.

Подобные сделки подчеркивают зависимость Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, а также растущую роль Турции как «перевалочного узла», пишет газета. Некоторые европейские чиновники утверждают, что торговля с Россией через третьи страны, такие как Китай, ОАЭ и Турция, снижает эффективность западных санкций, подчеркивает FT.

Glencore plc входит в число крупнейших мировых компаний, торгующих металлами, полезными ископаемыми, энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. Штаб-квартира находится в Бааре (кантон Цуг, Швейцария).

УГМК — российская металлургическая компания, первый в России и девятый в мире по величине производитель меди, со штаб-квартирой в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Ранее в Венгрии заявили о гарантиях поставок российского газа со стороны МИД РФ, а также зависимости страны от таких поставок.

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