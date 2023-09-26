Россиянам рассказали о рисках после погашения ипотеки

После погашения ипотеки нужно вовремя снять залог, чтобы избежать проблем. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарии юристов.

По словам специалистов, пока квартира находится в залоге, продать ее не получится даже если долг погашен. В случае, если продать квартиру нужно срочно, это может стать проблемой. Кроме того, банк может утерять закладную по давно выплаченному кредиту на жилье. Не исключено банкротство финансовой организации. Еще один риск — бесконтрольная продажа закладной и самого займа третьим лицам с передачей персональных данных о залогодателе имущества.

При оформлении ипотеки банк и гражданин заключают договор залога, на основании которого вносится запись в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). От наличия или отсутствия закладной зависит порядок погашения записи об ипотеке в ЕГРН при полной выплате кредита. Если закладная потеряна, быстро решить вопрос не получится, поэтому эксперты рекомендуют снять обременение сразу после расплаты по займу.

Юристы рассказали, что встречаются случаи мошенничества с выданными закладными, в том числе их подделка, оформление документов сотрудниками банка на свое имя, бесконтрольная выдача и продажа закладных. Чтобы избежать мошенничества, нужно обращаться к авторитетным банкам и проверять закладную на соответствие реквизитов, которые установлены в законе об ипотеке.

Спрос на ипотеку в первой половине сентября был ниже на 20% ажиотажных значений августа этого года, рассказала «Газете.Ru» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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