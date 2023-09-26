Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о рисках после погашения ипотеки

«Российская газета»: после погашения ипотеки важно вовремя снять залог на жилье

close
100%
Pexels

После погашения ипотеки нужно вовремя снять залог, чтобы избежать проблем. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарии юристов.

По словам специалистов, пока квартира находится в залоге, продать ее не получится даже если долг погашен. В случае, если продать квартиру нужно срочно, это может стать проблемой. Кроме того, банк может утерять закладную по давно выплаченному кредиту на жилье. Не исключено банкротство финансовой организации. Еще один риск — бесконтрольная продажа закладной и самого займа третьим лицам с передачей персональных данных о залогодателе имущества.

При оформлении ипотеки банк и гражданин заключают договор залога, на основании которого вносится запись в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). От наличия или отсутствия закладной зависит порядок погашения записи об ипотеке в ЕГРН при полной выплате кредита. Если закладная потеряна, быстро решить вопрос не получится, поэтому эксперты рекомендуют снять обременение сразу после расплаты по займу.

Юристы рассказали, что встречаются случаи мошенничества с выданными закладными, в том числе их подделка, оформление документов сотрудниками банка на свое имя, бесконтрольная выдача и продажа закладных. Чтобы избежать мошенничества, нужно обращаться к авторитетным банкам и проверять закладную на соответствие реквизитов, которые установлены в законе об ипотеке.

Спрос на ипотеку в первой половине сентября был ниже на 20% ажиотажных значений августа этого года, рассказала «Газете.Ru» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Ранее ипотека вошла в топ-5 беспокоящих россиян финансовых тем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях