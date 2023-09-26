Экономист объяснил, почему России не подходит китайская валютная модель

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал идею главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова применить для стабилизации курса рубля аналог «китайской экономической модели», предполагающей разделение валютного рынка на внутренний и внешний. По мнению эксперта, такой способ для России не подходит, поскольку у властей на данный момент нет данных о движении отечественной денежной единицы за рубежом.

«Не думаю, что нам надо идти здесь китайским путем. Я считаю, что все-таки экономическая свобода намного лучше, чем несвобода, потому что такие ограничения на очень длительный срок», — отметил Разуваев.

Он добавил, что бизнес в России должен быть более патриотичным по отношению к рублю. К примеру, по его словам, предприятия могли бы перевести часть своих доходов в валюту РФ и активнее использовать ее для торговли с Китаем, Индией и другими странами.

По мнению Решетникова, аналог «китайской модели» мог бы стать решением проблемы с курсом рубля. Глава Минэкономразвития пояснил, что в КНР юаневый рынок разделен на внешний и внутренний. Речь, по его словам, идет «о своеобразной мембране» между частями финансовой системы, но никак не о двух курсах национальной валюты.

Ранее в Министерстве финансов РФ рассказали, как планируют стабилизировать курс рубля.