Стало известно, насколько подорожало жилье в шаговой доступности от МЦД-3

Аналитики «Яндекс Недвижимости» изучили динамику цен на вторичное жилье в радиусе 15 минут пути на общественном транспорте от станций «Ленинградско-Казанской» линии метро. Основной рост цен в связи открытием станций МЦД-3 пришелся на подмосковные городские округа, говорится в исследовании (есть у «Газеты.Ru»).

С начала 2022 года по сентябрь 2023 года, квадратный метр «вторички» у станции «Ипподром» (городской округ. Раменское) вырос на 6% до 143 486 рублей, тогда как в целом недвижимость Подмосковья к началу осени стала дешевле на 1% (снизилась до 151 728 рублей).

Кроме того, выросла стоимость жилья у «Фабричной» (Раменское, +4% до 148 988 рублей), «Есенинской» (поселок Кратово, +6% до 146 789 рублей), «Ильинской» (поселок Ильинский, +7% до 132 521 рубля) и «Быково» (поселок Быково, +2% до 132 265 рублей).

Подорожал квадратный метр в квартирах «Удельной» (поселок Удельная, +7% до 133 918 рублей), «Малаховки» (г.о Люберцы, +4%) и «Красково» (Малаховка, +9% до 140 082 рубля).

При этом пик спроса на жилье в этих локациях был отмечен в августе-сентябре 2022 года. Он вырос почти в два раза по сравнению с июнем-июлем.

«Время на дорогу до метро — один из главных критериев при выборе жилья. Почти каждый второй использует соответствующие фильтры, подбирая варианты для покупки. Районы, которые получают лучшую транспортную доступность, в первую очередь реагируют изменением цены. При этом рост не происходит резко: цена начинает меняться еще до официального открытия и может привести к изменению цены на 10-15%», — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Но стоит учитывать, что влияют и другие рыночные факторы, например, изменение ипотечных условий или развитие инфраструктуры в районе, добавил эксперт.

При этом Северо-Западное направление, по данным аналитиков, стало доступнее. В сентябре средняя цена квадрата в 15 минутах от станций «Крюково» в Зеленограде, «Фирсановской» в Химках снизилась на 7% относительно начала 2022 года, у «Сходни» (Химки) — на 6%, в «Молжаниново» (р-н Молжаниново, САО Москвы) — на 5%.

В целом с начала 2022 года стоимость «квадрата» во вторичном жилье в Москве к сентябрю 2023 года упала на 7%. В сентябре его средняя стоимость составила 324 545 рублей.

МЦД-3 представляет собой соединение двух железнодорожных направлений — Ленинградского и Казанского. Маршрут третьего диаметра протянется от Зеленограда на северо-западе Московской области до Раменского на юго-востоке от Москвы. Всего на маршруте будет 41 остановка.

Исследование было проведено в сентябре 2023 года.

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