Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию

Экс-председатель парламентской комиссии по экономике, представитель оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) Владимир Головатюк заявил, что экономика республики погрузилась в рецессию, растут только цены и долги. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в данный момент в стране наблюдается рецессия, которой еще не было по глубине, масштабам и протяженности.

Головатюк добавил, что ВВП, большая часть экономических сфер, а также реальные доходы и расходы государственного бюджета, реальные доходы населения — все в минусе.

«Растут только цены и долги», — подчеркнул он.

До этого посол Молдавии в Киеве Валерий Киверь заявил, что в конце 2024 года может прекратиться транзит российского газа через Украину.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что его страна не собирается вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что поставки газа из России через Украину могут закончиться раньше истечения срока контракта. По его словам, это может случиться из-за серьезных претензий сторон.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.