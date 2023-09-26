Стало известно, что чаще пересылают из России в США и обратно

Россияне чаще всего отправляют за океан старинные артефакты и антиквариат. Об этом говорится в исследовании СДЭК, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В то время как в обратном направлении — из США в Россию — доминируют посылки со спортивной обувью. Эти выводы были сделаны благодаря агрегации деперсонифицированных данных о клиентах и пересылаемых грузах.

«Например, мы можем сказать, что из России в США доставляют часто антиквариат. А из США в Россию часто доставляют кроссовки»,— рассказал руководитель департамента разработки платформенных сервисов СДЭК Артем Новиков.

Кроме того, в тройку самых часто отправляемых грузов вошли предметы одежды и биологически активные добавки.

С 1 сентября «Почта России» ввела новые правила отправки ряда отправлений. Согласно новым правилам, сотрудники станут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту. «Почта России» также уточнила, что заверить личность можно будет по водительскому удостоверению или простой электронной подписи.

Ранее россияне рассказали, зачем отправляют посылки сами себе.