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США ввели санкции против уральского титанового гиганта

Минторг США внес концерн «ВСМПО-Ависма» в список экспортных ограничений

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Крупнейший в мире производитель титана ПАО «ВСМПО-Ависма» включен в список предприятий, подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля. Об этом сообщается в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.

Всего Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. В их числе и пять российских компаний.

Нахождение в списке уральского титанового гиганта означает, что экспортные сделки с ним требуют отдельных лицензий от американских властей.

Год назад корпорация «ВСМПО-Ависма» стала рассматривать вероятность самостоятельно добывать сырье для его производства на территории России. Крупнейший в мире производитель титана выразил заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области.

Ранее Косачев заявил, что Евросоюз загнал себя в спиральную ловушку санкций.

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