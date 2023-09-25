США ввели санкции против уральского титанового гиганта

Крупнейший в мире производитель титана ПАО «ВСМПО-Ависма» включен в список предприятий, подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля. Об этом сообщается в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.

Всего Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. В их числе и пять российских компаний.

Нахождение в списке уральского титанового гиганта означает, что экспортные сделки с ним требуют отдельных лицензий от американских властей.

Год назад корпорация «ВСМПО-Ависма» стала рассматривать вероятность самостоятельно добывать сырье для его производства на территории России. Крупнейший в мире производитель титана выразил заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области.

Ранее Косачев заявил, что Евросоюз загнал себя в спиральную ловушку санкций.