Банк России скептически отреагировал на идею сегментации валютного рынка

Сегментация валютного рынка, включая применение «мембран», грозит привести к множественности курсов и отрицательным последствиям для финансового рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление Центробанка.

По оценке финрегулятора, ограничения на движение капитала позволительны лишь в случае краткосрочных мер реагирования для поддержки непрерывной работы финансовой системы при серьезных рисках денежной стабильности.

«Подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса», — указали в ЦБ.

В пресс-службе Банка России пояснили, что такие ограничения осложняют внешнеэкономическую деятельность и не могут существенно влиять на рыночный уровень обменного курса в перспективе. Помимо того, подобные методы тормозят адаптацию экономики к торгово-рыночным изменениям.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил создать аналог «китайской мембраны» для спасания российского рубля.

Ранее экономист объяснил, почему ЦБ не поддержит «китайскую мембрану» для рубля.