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Россиян предупредили о возможном росте цен на растительное масло

Масложировой союз: маркировка приведет к росту цен на растительное масло

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил агентству «Прайм», что производителям растительного масла в России придется повысить отпускные цены, если на их продукцию введут маркировку.

До этого в Минпромторге выступили с идеей провести эксперимент по маркировке пищевых растительных масел. Меру предлагалось ввести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. В подлежащий маркировке перечень предложили включить арахисовое, соевое, оливковое, подсолнечное, пальмовое и рапсовое масла, а также нелетучие жиры, маргарин, какао-масло и какао-жир.

По словам Мальцева, при таком раскладе затраты производителей в первый год эксперимента составят не менее 1,764 миллиарда рублей. Если меру продлят, ежегодные расходы на маркировку для бутилированных растительных масел будут около 1,1 миллиарда. В результате поставщикам придется поднимать отпускные цены на продукцию.

Позже в ЦРПТ, операторе государственной системы маркировки «Честный знак», сообщили «Газете.Ru», что роста цен на растительные масла не будет как во время эксперимента, так и при постоянном внедрении системы по маркировке такой продукции.

«Сейчас планируется добровольный эксперимент, <…> коды и оборудование производителям будут предоставляться бесплатно. Это не может повлиять и не повлияет на себестоимость растительных масел», — заверил представитель ЦРПТ. Он заключил, что ни в одной маркируемой товарной группе роста цен при вводе системы маркировки не произошло.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федот Тумусов высказался в поддержку инициативы руководителя Центра здорового образа жизни Ирины Писаревой о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по тому же принципу, что и пачки сигарет.

Ранее Володин заявил во время пленарного заседания, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, в производстве продуктов питания.

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