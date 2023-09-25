Экономист объяснил, почему ЦБ не поддержит «китайскую мембрану» для рубля

Центробанк вряд ли согласится на создание в России «китайской мембраны» для урегулирования курса рубля. Такой шаг может подорвать усилия регулятора по созданию единого платежного пространства, объяснил в интервью НСН экономист Денис Ракша.

С идеей о внедрении китайской модели ранее выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он пояснил, что при таком подходе между частями финансовой системы создается «своеобразная мембрана». По его словам, такой подход позволит отследить, сколько рублей циркулирует за рубежом.

«Решетников, конечно, может обсуждать с ЦБ свои замечательные идеи, но вряд ли это к чему-то приведет. Он может обсуждать что угодно и с кем угодно, но ЦБ вряд ли согласится на эту схему, потому что это подрывает усилия ЦБ по формированию единого платежного пространства», – считает Ракша.

Экономист напомнил, что в Китае, помимо двух курсов юаня, действует запрет на вывоз нацвалюты из страны. Однако при таком подходе России придется ограничить платежи в рублях даже в банки дружественных стран, а как раз за это власти страны боролись.

«Я не уверен, что китайский механизм может быть применен в нашей ситуации, потому что у Китая нет единого платежного пространства с другими странами. У него есть Гонконг, как шлюз, а условных Армении, Киргизии и Казахстана нет», – пояснил эксперт.

Напомним, Решетников заявил, что российское правительство должно начать отслеживать движение рубля за границей, подчеркнув, что сейчас такого мониторинга нет.

Также глава ведомства убежден, что для укрепления рубля требуется принять более широкий комплекс мер, чем просто обязать экспортеров продавать валютную выручку.