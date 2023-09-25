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Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС

Марапира: Зимбабве беседует с банком БРИКС о финансировании проектов развития

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Shutterstock

Директор по информации и связям с общественностью правящей партии Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF) Фараи Марапира сообщил РИА Новости, что его страна ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) о финансировании некоторых проектов на территории Зимбабве.

По его словам, Харар разделяет со странами БРИКС общие подходы к вопросам экономического роста, устойчивого развития, окружающей среды и изменения климата, инноваций и технологий. Кроме того, добавил он, в Зимбабве обсуждают тему отхода от доллара в качестве платежного инструмента.

«Мы ведем переговоры с Новым банком развития о финансировании проектов развития. Это будет иметь большое значение для достижения Зимбабве (программы развития страны) «Видения 2030», — сказал он.

Марапира, указал, что в Хараре «с нетерпением ждут возможности стать частью БРИКС».

До этого президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявлял, что в Африке во многом солидарны со взглядами Российской Федерации по проблеме неоколониализма на континенте.

Ранее в США и ЕС удивились позицией Африки в вопросе многополярного мира.

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