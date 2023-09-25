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Минторг США внес компании из России в черный список

В США внесли 5 компаний из РФ в черный список за нарушение экспортного контроля

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Liu Jie/Global Look Press

США ввели санкции против пяти компаний из России. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Помимо российских компаний, в черном списке также оказались организации из КНР, Финляндии, Германии, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана.

В сообщении Минфина уточняется, что ограничения касаются организаций, которые «действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США».

Всего под санкции попали 28 компаний.

До этого офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Западу не удалось сломать Россию санкционным давлением, от рестрикций в отношении Москвы пострадали западные экономики.

До этого глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что от введенных против Москвы рестрикций страдают и «обычные граждане». По ее словам, российский народ должен понимать, что за события на Украине «нужно платить».

Западные страны ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

Ранее офицер ЦРУ в отставке заявил о потере интереса к Украине со стороны США.

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