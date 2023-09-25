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Правительство может обязать маркетплейсы платить в пользу «Почты России»

Решетников: маркетплейсы могут обязать делать выплаты в пользу «Почты России»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство РФ рассматривает введение инфраструктурного платежа для маркетплейсов в пользу «Почты России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

По его словам, такой шаг необходим, чтобы обеспечить «Почте России» стабильный источник дохода и сбалансировать ее экономику.

Сейчас у правительства есть два варианта: в первом — обязательства на себя возьмет бюджет, во втором — платеж ляжет на плечи маркетплейсов, уточнил Решетников

«Реально <...> мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент — нужны расчеты этого платежа, нужно понимание, что за это «Почта» гарантирует… и под это нужен план финансового оздоровления «Почты России», — сказал Решетников.

В начале сентября глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что маркетплейсы выступают против такой меры, но это является на сегодняшний день единственным способом поддержать работу «Почты России». В «Почте России» инициативу объяснили тем, что именно она сможет обеспечивать доставку в труднодоступные районы страны.

Ранее маркетплейсы раскритиковали идею инфраструктурного платежа в пользу «Почты России».

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