Стало известно, кому повысят зарплату в 2024 году

В 2024 году в России продолжат выделять денежные средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, выявление онкологических заболеваний и реабилитацию переболевших COVID-19 граждан, а также повышение зарплат младшему медперсоналу. Это следует из проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, передает «Парламентская газета».

Заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко отметила, что младший медперсонал играет большую роль в обеспечении безопасности и комфорта пациентов и помогает наладить функционирование медучреждения.

«На них лежит ответственность за пациентов, находящихся в стационаре. Любое повышение заработной платы медработникам — это хорошо. Это может стать еще одним шагом к уменьшению дефицита специалистов в сфере здравоохранения», — отметила она.

Согласно проекту бюджета, в 2024 году на выплаты представителям данной профессии направят 96,3 млрд рублей, их получат 901,6 тыс. человек. На врачей выделили 44,8 млрд рублей, а тем, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь, — 37 млрд рублей. Еще более 1,6 млрд рублей направят врачам скорой медицинской помощи, 2,7 млрд рублей — младшему медперсоналу.

Помимо этого, в бюджете заложены расходы на софинансирование зарплат врачей и среднего медицинского персонала для устранения кадрового дефицита, стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний, финансирование медпомощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого стало известно, что в 2023 году средняя зарплата педагога в России увеличилась в 1,9 раза. В сентябре она составила 68 545 рублей.

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