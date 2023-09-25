Бизнесмен Мамут и банк «Траст» примирились по долговым вопросам

Банк непрофильных активов «Траст» и группа компаний Александра Мамута завершили все юридические действия по урегулированию долгов предпринимателя, сообщила пресс-служба финансовой организации.

По результатам мирового соглашения прекращены все судебные споры, а стороны договорились о комплексном и полном урегулировании всех взаимоотношений.

«Урегулирование с банком комплексное и окончательное, мы признательны за то, что кредитор, в том числе, исходил из необходимости поддержки и сохранения бизнеса и статуса системообразующего предприятия. «Траст» вел конструктивный диалог, нацеленный на сохранение нашего бизнеса. Конфликт с государственной компанией, задача которой возврат денег в экономику, в том числе оздоровление активов, мог иметь крайне негативные последствия не только для группы компаний, но и для всей отрасли. Этого нельзя было допустить, поэтому «Траст» принял ряд стратегических решений, которые позволили разрешить разногласия и избежать краха», — сообщается в комментарии киносетей, принадлежащих бизнесмену.

В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» отметили, что мировое соглашение заключено с учетом интересов обеих сторон и зафиксировано судебным решением с соблюдение всех юридических тонкостей.

В компании подчеркнули, что банк учел все внешние обстоятельства последних лет, включая пандемию COVID-19, существенно повлиявшую на киноиндустрию. Для того, чтобы максимально сохранить один из самых сложных активов — сеть кинотеатров «Синема Парк» — банк предпринял шаги по минимизации рисков для бизнеса.

«После долгого процесса согласования деталей команды пришли к компромиссу, который устроил обе стороны», — говорится в сообщении банка.

Урегулирование спора о долге структур Александра Мамута, которые владеют в том числе сетью кинотеатров «Синема Парк» перед «Трастом» заняло несколько лет. Стороны обсуждали реструктуризацию кредитов, при этом предприятия Мамута ссылались на пандемию, которая негативно сказалась не бизнесе его киносетей. Как следует из заявлений сторон мировое соглашение ставит точку в этом споре, завершившемся взаимовыгодным соглашением.