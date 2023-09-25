В России хотят изменить стандарты пивоварения

В России инициировали разработку проекта нового межгосударственного стандарта на пиво. Документ ужесточает требования к содержанию солода и ограничивает использование сахаросодержащих продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Союз российских пивоваров (СРП).

Предлагается ограничить замену пивоваренного солода 20%, а долю сахаров в 2%. Также вводится идентификация пива по показателям азота и других веществ. По мнению СРП, это не даст увеличить замену солода до 50%, как разрешено в ЕАЭС.

Крупные производители выступают против проекта. АПП считает, ограничения противоречат спросу потребителей и наносят ущерб бизнесу. Производители утверждают, что сахар нужен для разнообразия пива, а указанные идентификаторы не доказаны.

Независимый эксперт Алексей Небольсин полагает, что новые нормы поднимут себестоимость. Цены на пиво все равно вырастут из-за инфляции. Может быть введена минимальная розница, что убьет самые дешевые бренды.

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