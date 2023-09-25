Минэнерго РФ введет санкции для энергокомпаний за срыв сроков модернизации

Министерство энергетики РФ потребует с энергетических компаний, опаздывающих со сроками модернизации энергооборудования, частичное возмещение упущенной выручки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Павла Сниккарса.

Минэнерго договорилось с генерирующими компаниями, что те заплатят 35-45% от расчетной суммы убытков, полученных государством в результате срыва сроков модернизации. По словам чиновника, речь идет не о штрафе по договору, а о компенсации за недополученную выручку от продажи мощностей на конкурсах. По данным Сниккарса суммарный объем задержек составил 1,5 ГВТ мощности.

Задержки коснулись шести крупных проектов суммарной мощностью почти 2 ГВТ. Переносы связаны с проблемами в снабжении оборудованием. Ранее «Системный оператор» предупреждал об опасности срыва сроков из-за дефицита комплектующих.

В 2022 году «Совет рынка» одобрил отсрочку ввода на год без штрафов, но ведомство настаивает на компенсации. Компаниям придется платить, чтобы в дальнейшем участвовать в тендерах на развитие мощностей. Программа модернизации рассчитана до 2031 года и позволит обновить 40 ГВТ за счет платежей потребителей.

В конце сентября стало известно о подготовке кабмином новых системных мер на рынке топлива.

Ранее в Минэнерго рассказали о сроках введения запрета на экспорт топлива из России.