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С 2024 года за мусорными полигонами в России будет следить нейросеть

В России за мусорными полигонами будет следить нейросеть с 2024 года

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Unsplash

Российский экологический оператор разработает занят разработкой специальной нейросети. Она должна будет искать нарушения на мусорных полигонах. Запуск проекта запланирован на середину 2024 года. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев.

«Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов», — уточнил чиновник.

Работу по созданию нейросети планируется завершить «к началу второго квартала следующего года».

В РЭО добавили, что нейросеть сможет замечать тление и возгорание на полигоне. Она призвана контролировать и другие нарушения: отсутствие весового контроля, огорождения, обводных каналов, а также наличие стай птиц и прочее.

В России «мусорная» реформа началась 1 января 2019 года. Она должна сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в стране.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области продвигается мусорная реформа.

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