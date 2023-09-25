Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ РФ покажет новые крупные банкноты

ЦБ РФ анонсировал презентацию новых банкнот по 1 тыс. и 5 тыс. рублей

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Зампредседателя Центробанка РФ Сергей Белов анонсировал презентацию новых банкнот по 1 тыс. и 5 тыс. рублей в октябре. Об этом сообщает «Известия».

Сообщается, что банкноты будут модернизированы, но по цвету не будут отличаться от действующих. По словам Белова, до конца 2025 года в ЦБ намерены завершить поэтапную модернизацию банкнот пяти номиналов — 5 тыс., 1 тыс., 500, 50 и 10 рублей. Уже завершена модернизация банкноты по 100 рублей, однако отмечается, что новые банкноты встречаются редко.

До этого объем наличных в России впервые превысил 18 трлн рублей.

По данным регулятора, на 1 августа объем наличных в стране составил 18,194 трлн рублей против 17,797 трлн на 1 июля. Денежная база РФ в широком определении достигла 25,078 трлн рублей после 24,929 трлн месяцем ранее. За июль она выросла на 149 млрд рублей.

Ранее ЦБ рассказал, заменят ли бумажные купюры монеты по 5 и 10 рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях