ЦБ РФ покажет новые крупные банкноты

Зампредседателя Центробанка РФ Сергей Белов анонсировал презентацию новых банкнот по 1 тыс. и 5 тыс. рублей в октябре. Об этом сообщает «Известия».

Сообщается, что банкноты будут модернизированы, но по цвету не будут отличаться от действующих. По словам Белова, до конца 2025 года в ЦБ намерены завершить поэтапную модернизацию банкнот пяти номиналов — 5 тыс., 1 тыс., 500, 50 и 10 рублей. Уже завершена модернизация банкноты по 100 рублей, однако отмечается, что новые банкноты встречаются редко.

До этого объем наличных в России впервые превысил 18 трлн рублей.

По данным регулятора, на 1 августа объем наличных в стране составил 18,194 трлн рублей против 17,797 трлн на 1 июля. Денежная база РФ в широком определении достигла 25,078 трлн рублей после 24,929 трлн месяцем ранее. За июль она выросла на 149 млрд рублей.

Ранее ЦБ рассказал, заменят ли бумажные купюры монеты по 5 и 10 рублей.