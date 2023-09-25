С 2024 года пенсии россиян вырастут на 7,5%

С 2024 года пенсии граждан РФ увеличатся на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

Отмечается, что в результате этого средний размер страховой выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей.

Согласно информации издания, проект бюджета Соцфонда на 2024–2026 годы был одобрен в пятницу, 22 сентября, на заседании правительства. Он стал первым, который создан после слияния Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ.

Ранее стало известно, что максимальный размер пенсии в России получается у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, самая большая пенсия не всегда получается у тех, чья зарплата в период трудовой деятельности была выше.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявлял, что размер пенсии могут снизить в течение двух-трех месяцев, если исчезли основания для доплат, стало известно об ошибке при расчете или было выявлено мошенничество.

Ранее Лев Лещенко пожаловался на «мизерную» пенсию.