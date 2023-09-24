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Почти половину россиян обманывали при приеме на работу

«Работа.ру»: 43% россиян получали ложные обещания о работе на собеседованиях

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Shutterstock

Почти половина россиян боятся, что реальность на новом месте работы не совпадет с обещаниями на собеседовании. Такие данные приводятся в исследовании портала «Работа.ру».

43% участников опроса сталкивались с тем, что реальность не соответствовала ожиданиям. В частности, у четверти новое место оказалось хуже, чем предыдущее.

«48% опрошенных опасаются, что в действительности все окажется не так радужно, как обещали при приеме на работу», — говорится в материалах исследования. Кроме того, треть респондентов боится, что новая работа будет хуже предыдущей. Четверть сомневается в возможностях карьерного роста, а пятая часть — в интересных задачах.

Такие разочарования заставляют россиян искать дополнительные источники дохода — 85% опрошенных хотят иметь подработку.

Согласно данным РАНХиГС в первом полугодии 2023 года в теневом секторе был задействован каждый пятый работающий россиянин, или 21,9% от общего числа работников в РФ. При этом институт отмечает, что устойчивый тренд по снижению теневой занятости продолжает сохраняться.

Ранее Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России.

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