В Москве отмечен всплеск спроса на новостройки премиум-класса

В августе на первичном рынке элитного жилья Москвы зафиксирован резкий всплеск активности покупателей, сопоставимый с пиком спроса в марте 2022 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитики агентства Dolgov PRO.

По их данным, 46% проданных квартир в премиальном сегменте пришлось на новостройки бизнес-класса. 67% сделок были совершены с привлечением ипотечных кредитов.

«Средняя цена «квадрата» в бизнес-классе выросла до 450 тыс. рублей. Это на 3% выше, чем в июле», — отметил гендиректор агентства Дмитрий Долгов.

Он добавил, что наиболее востребован этот сегмент у владельцев бизнеса с доходом от 500 тыс. до 1 млн рублей. 60% покупателей — москвичи. По словам эксперта, чаще всего элитные квартиры приобретают для собственного проживания в престижном районе. Наибольшим спросом пользуются новостройки в ЮАО, СЗАО и ЗАО столицы.

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