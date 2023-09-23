Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер назвал размер валютных резервов Азербайджана

Премьер Азербайджана сообщил, что валютные резервы страны оцениваются в $67 млрд

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что стратегические валютные резервы страны оцениваются в настоящее время в $67 млрд. Его слова приводит «Интерфакс».

«С начала года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 14,5% и достигли $67 млрд», — заявил Асадов.

Об этом он заявил при обсуждении в правительстве проекта государственного бюджета Азербайджана на 2024 год.

Асадов заявил, что президент страны Ильхам Алиев поставил перед правительством задачу снизить до конца 2023 года среднегодовую инфляцию до однозначного уровня.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проект мирного договора был передан Армении. По словам Амирбекова, переговоры в Евлахе могут привести к мирному соглашению между Баку и Ереваном. Представитель азербайджанского лидера также отмечал, что международному сообществу не стоит ожидать разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха после всего одной дипломатической встречи.

Ранее в Евлахе завершилась встреча азербайджанской и армянской делегаций по Карабаху.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях