Премьер назвал размер валютных резервов Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что стратегические валютные резервы страны оцениваются в настоящее время в $67 млрд. Его слова приводит «Интерфакс».

«С начала года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 14,5% и достигли $67 млрд», — заявил Асадов.

Об этом он заявил при обсуждении в правительстве проекта государственного бюджета Азербайджана на 2024 год.

Асадов заявил, что президент страны Ильхам Алиев поставил перед правительством задачу снизить до конца 2023 года среднегодовую инфляцию до однозначного уровня.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проект мирного договора был передан Армении. По словам Амирбекова, переговоры в Евлахе могут привести к мирному соглашению между Баку и Ереваном. Представитель азербайджанского лидера также отмечал, что международному сообществу не стоит ожидать разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха после всего одной дипломатической встречи.

Ранее в Евлахе завершилась встреча азербайджанской и армянской делегаций по Карабаху.