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Более 70% предпринимателей не отправили документы по единому налоговому платежу

Бланк: 78% бизнесменов не отправили документы по единому налоговому платежу

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Илья Питалев/РИА «Новости»

За полгода только 22% предпринимателей правильно отправили все необходимые документы по уплате единого налогового платежа (ЕНП). Это следует из опроса банка для бизнеса Бланк, результаты которого поступили в «Газету.Ru».

По данным банка, 78% бизнесменов не отправили налоговой уведомления и заявления об уплате ЕНП, но при этом оплатили налоги вовремя. 55% из них не знают, как нужно вести бухгалтерию в рамках ЕНП, а 21% — как правильно отправить отчетность. 16% перепутали даты и совершили ошибки в заполнении. 8% отправили отчеты, но налоговая по той или иной причине отказала в приеме документа.

«Введенный в 2023 году ЕНП усложнил правила отчетности для предпринимателей. При этом налог считается уплаченным только тогда, когда инспекция получит все документы. Для уточнения статуса о том, что уведомление получено и обработано, бизнесмены могут обратиться за помощью в банк», — отметила директор по продажам банка для бизнеса Бланк Екатерина Борщева.

До 2023 года предпринимателям нужно было заполнить и уплатить как минимум 4 вида платежек: налоги, взносы на медицинское страхование, обязательную и переменную часть взносов на пенсионное страхование. Функцию уведомления об исчисленной сумме налога выполняло платежное поручение. С этого года все платежи необходимо направлять на единый счет вместе с уведомлениями и заявлениями.

Опрос был проведен в сентябре 2023 года среди 2 500 предпринимателей на упрощенной системе налогообложения из 45 регионов России.

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