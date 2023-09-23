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В «Росатоме» назвали сроки заливки первого бетона на АЭС «Пакш-2»

«Росатом»: заливка первого бетона на АЭС «Пакш-2» произойдет до конца 2024 года

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АЭС «Пакш»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на стройплощадке в Пакше рассказал, что госкорпорация рассчитывает, что заливка первого бетона в фундамент АЭС «Пакш-2» в Венгрии состоится до конца 2024 года, передает ТАСС.

«Будем стараться, чтобы первый бетон состоялся до конца следующего года», — сказал он журналистам.

Глава корпорации отметил, что после получения всех разрешений в августе началась стадия непосредственного строительства второй очереди станции, в рамках которой будут установлены два новых реактора ВВЭР-1200, разработки «Росатома».

Лихачев заверил, что в ближайшее время проект получит ускорение и «будет расти как на дрожжах».

22 августа сообщалось, что российская и венгерская стороны приступили к основному этапу работ по строительству АЭС «Пакш-2.

Ранее в «Росатоме» назвали дату начала строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

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