Цены на топливо в Европе подскочили после запрета на экспорт из России

Цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5%, превысив $1 тыс. за тонну. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что по данным на 16:30 пятницы, 22 сентября, стоимость нефти марки Brent по сведениям Лондонской фондовой биржи выросла на 1,18% по сравнению с показателями днем ранее, и составила $94,36 за баррель.

До этого председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по энергетике Павел Завальный заявил, что субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, тем самым удерживая цены на горючее для отечественных потребителей на низком уровне, невозможно в текущих условиях.

Он считает, что необходимо найти золотую середину, чтобы за счет экспорта субсидировать внутренний рынок.

До этого правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива.

Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны. Временные ограничения «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», подчеркнули в правительстве.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.