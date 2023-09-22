В Mamont Camp представили блюда из локальных продуктов Алтая

Команда организации купольного глэмпинга Mamont Camp (благоустроенный лагерь в Усть-Коксинском районе) пригласила известных шеф-поваров для создания меню на основе локальных ингредиентов Алтая, сообщает пресс-служба компании.

«Шеф-повара Анатолий Казаков (Selfie и Gvidon), Андрей Каплунов (Simach в Недальнем) и Антон Исаков (питерские LaBiga, WeLodge, MA) исследовали природу Алтая с гастрономической стороны, подбирая нетривиальные вкусовые комбинации. Каждый вечер повара представляли приглашенным гостям новые варианты блюд», — говорится в сообщении.

За авторством Анатолия Казакова до конца сезона в Mamont Camp подают форель, маринованную в бруснике с щавелем и тартаром из огурца, цветы цукини с маралом и чимичурри с черной смородиной, а также ганаш из белых грибов с черными лисичками и ферментированным березовым соком.

Антон Исаков представил блюда из баклажана с печеным перцем и молодым сыром; ризотто с лисичками и муссом из кедровых орехов и алтайского гречишного меда; треска конфи в копченом молоке с кремом из топинамбура и солеными лимонами.

От Андрея Каплунова в предложение вошли лопатка алтайского марала с запеченным картофелем конфи и мочеными ягодами жимолости и десерты-конфеты — «Чок-чок» с талканом, медом и кедровым орехом, «Брусника-клюква-шоколад» и «Лисички-дорблю» с кремом из лисичек и взбитым ганашем на основе дорблю.

Для создания меню команда Mamont Camp пригласила известных актеров, режиссеров, продюсеров, блогеров и дизайнеров в Усть-Коксинский район, чтобы продегустировать предложения шефов.

Первооткрывателями алтайского Мишлена стали Максим Виторган, Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, Илья Тютенков, Екатерина Кононенко, Денис Симачев, Янис Грек, Эдик Якут, Евгений Шаталов и Игорь Рязанцев. Они определили, какие из блюд останутся в постоянном меню Mamont Camp этим летом.

По итогу дегустаций гости одобрили несколько позиций от шефов.

Блюда остаются в меню сейчас и до конца сезона. При заезде в кемпинг их все еще можно попробовать.