Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четвертая волна стартапов акселератора Sber500 представила свои решения

Более 240 млн рублей инвесторы предложили финалистам акселератора Sber500

close
100%
пресс-служба Сбера

Международный акселератор Sber500 провел демодень для четвертой волны предпринимателей, прошедших обучение по его программе. 25 стартапов-финалистов получили предложений о финансировании более чем на 240 млн рублей.

Они представили разработки в области Defi, Web3.0, больших данных, технологий для здравоохранения, маркетинга, электронной коммерции, логистики. «Самая востребованная технология сегодня, это, конечно, искусственный интеллект, — поделился Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. — 70% стартапов, которые подали заявки, использовали технологии искусственного интеллекта». По его словам, очень популярно все, что связано с большими языковыми моделями и рекомендательными системами для самых разных направлений деятельности.

Оценить презентации стартапов на демодень пришли инвесторы и топ-менеджеры корпораций, среди которых такие лидеры в своих сферах, как beeline ventures, X5 Group, «Газпром нефть», Kama Flow, BSF Capital, Orbita Capital, Moscow Seed Fund.

«Этот акселератор получился очень представительным, 1250 команд из 36 стран мира и 20% — это иностранцы», — заметил Александр Ведяхин.

По его словам, в Sber500 видят свою задачу в стимулировании технологического предпринимательства, чтобы оно стало массовым явлением. Чтобы стартапы доходили до единорогов, до компаний, которыми мы, как россияне, будем гордиться, их должно быть, как минимум, в 10 раз больше, считает топ-менеджер Сбера.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что четвертая волна предпринимателей завершила обучение по программе международного акселератора Sber500. Финалистами стали 25 стартап-команд. Они прошли жесточайший отбор, потому что на каждое из мест претендовало 50 команд, подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, открывая демодень, завершающий акселерационную программу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях