Четвертая волна стартапов акселератора Sber500 представила свои решения

Международный акселератор Sber500 провел демодень для четвертой волны предпринимателей, прошедших обучение по его программе. 25 стартапов-финалистов получили предложений о финансировании более чем на 240 млн рублей.

Они представили разработки в области Defi, Web3.0, больших данных, технологий для здравоохранения, маркетинга, электронной коммерции, логистики. «Самая востребованная технология сегодня, это, конечно, искусственный интеллект, — поделился Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. — 70% стартапов, которые подали заявки, использовали технологии искусственного интеллекта». По его словам, очень популярно все, что связано с большими языковыми моделями и рекомендательными системами для самых разных направлений деятельности.

Оценить презентации стартапов на демодень пришли инвесторы и топ-менеджеры корпораций, среди которых такие лидеры в своих сферах, как beeline ventures, X5 Group, «Газпром нефть», Kama Flow, BSF Capital, Orbita Capital, Moscow Seed Fund.

«Этот акселератор получился очень представительным, 1250 команд из 36 стран мира и 20% — это иностранцы», — заметил Александр Ведяхин.

По его словам, в Sber500 видят свою задачу в стимулировании технологического предпринимательства, чтобы оно стало массовым явлением. Чтобы стартапы доходили до единорогов, до компаний, которыми мы, как россияне, будем гордиться, их должно быть, как минимум, в 10 раз больше, считает топ-менеджер Сбера.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что четвертая волна предпринимателей завершила обучение по программе международного акселератора Sber500. Финалистами стали 25 стартап-команд. Они прошли жесточайший отбор, потому что на каждое из мест претендовало 50 команд, подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, открывая демодень, завершающий акселерационную программу.