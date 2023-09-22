Минпромторг разъяснил, какие документы можно предъявить при покупке алкоголя

Читатель «Газеты.Ru» сообщил, что продавцы в сетевом магазине не хотели продавать ему алкоголь по водительским правам — по их словам, для этого нужен паспорт. Такой запрет продавцы аргументировали разъяснениями Верховного суда РФ от мая 2023 года: ВУ не включено в перечень документов, удостоверяющих личность, и не может заменять паспорт.

В Минпромторге РФ «Газете.Ru» опровергли информацию о том, что алкоголь нельзя купить по водительскому удостоверению. Согласно указу ведомства от 2017 года, права могут служить документом, позволяющим установить возраст покупателя.

«Федеральный закон запрещает продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае возникновения сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у него документ, позволяющий установить возраст. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Правительство РФ наделило Минпромторг России утверждать перечень по согласованию с МВД России. На сегодняшний день действует приказ Минпромторга России от 31 мая 2017 г. № 1728 с перечнем документов, позволяющим установить возраст покупателя алкогольной продукции. На основании утвержденного перечня водительское удостоверение является именно документом, позволяющим установить возраст покупателя алкогольной продукции. Таким образом, при розничной купле-продаже допускается отпуск алкогольной продукции в случае предъявления покупателем водительского удостоверения, подтверждающего его совершеннолетие, или иного документа, поименованного в перечне», — сказали в министерстве.

В мае 2023 года Верховный суд РФ рассмотрел дело водителя, который перевозил опасный груз без паспорта. Сотрудникам ГИБДД, остановившим машину для проверки документов, водитель показал права, которых оказалось недостаточно — ему выписали штраф. Позднее водитель обжаловал решение. Районный суд встал на его сторону и отменил штраф, однако наложивший наказание сотрудник ГИБДД настаивал на своей правоте и подал жалобу сначала в областной суд, затем в кассационный, а после — в Верховный.

Верховный суд постановил, что штраф выписан законно, поскольку водительские права не включены в утвержденный в 2019 году перечень документов, удостоверяющих личность, и не могут заменить паспорт.

Позднее депутат Госдумы Борис Чернышов сообщил «Газете.Ru», что решения Верховного суда «имеют более весомую позицию», чем указ Минпромторга от 2017 года, поэтому россияне действительно не могут покупать алкоголь по водительским правам.

Ранее в России предложили приравнять некоторые энергетики к алкогольным напиткам.