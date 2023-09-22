Цикорий подорожал в России из-за курса доллара и неурожая в Индии

Сырье для производства цикория в России закупают за границей, поэтому цена продукта зависит от курса валюты и урожая. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию ООО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап» Сергей Сергеев. По его словам, слабый урожай цикория в Индии привел к подорожанию напитка во всем мире.

«К сожалению, с 90-х годов в России перестали выращивать корневой цикорий в промышленных масштабах, поэтому производители закупают сырье за границей. Соответственно, цена продукта зависит в том числе и от курса иностранной валюты. В прошлом году был слабый урожай цикория в Индии, что повлияло на стоимость продукта по всему миру. При этом крупные игроки рынка, такие как наше предприятие, смогли нивелировать этот момент за счет высокой эффективности производства и высокой производительности труда, не допустили существенного поднятия отпускных цен. Касательно прогнозов: если не будет серьезных колебаний валютного курса, то и цены на цикорий в магазинах России сохранятся на нынешнем уровне», — сказал он.

Генеральный директор компании «Ростторг» Андрей Максаков рассказал «Газете.Ru», что из-за проблем с сырьем в Индии и курса доллара стоимость цикория выросла на 50%.

«Объем продаж за год вырос, цена тоже выросла сильно (на 50%) из-за неурожая, проблем с сырьем в Индии и рост курса доллара. Будет ли расти дальше — неизвестно, товар закупается в долларах США. Цена его напрямую связана с курсом», — отметил он.

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