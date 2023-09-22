Бензин и дизель резко подешевели на бирже после ограничения экспорта

Стоимость бензина и дизельного топлива на бирже упала более чем на 10% после введения правительством РФ ограничений на экспорт топлива. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена тонны АИ-95 снизилась на 10,76%, до 59 362 рубля за тонну. Бензин АИ-92 стал дешевле на 9,63% (55 925 рублей), летний дизель — на 14,52% (61 431 рубль).

Правительство России 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Срок, на который будет действовать ограничение, не уточняется. В кабмине объяснили свое решение необходимостью стабилизации цен на топливо в России.

Временные ограничения «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», подчеркнули в правительстве.

Там также уточнили, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок топлива на биржу, также был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

20 сентября Росстат сообщил, что средняя цена на бензин в России за неделю с 11 по 18 сентября выросла на 44 копейки и достигла 55,65 рубля за литр. Бензин марки Аи-92 подорожал на 39 копеек до 51,41 рубля, Аи-95 — на 47 копеек до 56,24 рубля, цена Аи-98 увеличилась на 52 копейки и составила 67,89 рубля за литр. Больше всего за неделю подорожало дизтопливо — на 1,32 рубля, до 63,96 рубля за литр.

Ранее глава «Газпром нефти» Дюков предупредил о риске дефицита бензина и дизеля из-за заградительных пошлин.