Российские разработчики видеоигр рассказали о сложностях из-за санкций

После начала спецоперации России на Украине и последовавших за этим санкций российским разработчикам видеоигр пришлось экстренно менять программное обеспечение и искать отечественные аналоги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупнейших представителей отрасли.

Как рассказал изданию основатель студии Cyberia Nova Алексей Копцев, компании пришлось «организовывать аварийную миграцию в «Яндекс.Облако». Студия занималась разработкой игры «Смута», на производство которой Институт развития интернета (ИРИ) выделил около полмиллиарда рублей.

«Мы собирали референсы, исторические источники, необходимую информацию — суммарно около двух терабайтов данных, которые хранили на Google Drive», — рассказал Копцев.

О большом влиянии санкций на бизнес также рассказал глава студии Lesta Games Малик Хатажаев. У компании, управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», в списке основного ПО числилось порядка 200 позиций и были налажены каналы поставок оборудования и программного обеспечения, в связи с чем ряд процессов пришлось перенастраивать с нуля.

«В некоторых направлениях это отбросило нас назад или существенно замедлило развитие», — отметил Хатажаев.

Гендиректор компании Astrum Ent. Сергей Ефремов также рассказал, что на поиск аналогов западному софту у разработчика ушел почти год.

В начале сентября сообщалось, что американская студия разработки видеоигр Rockstar уже начала работу над своим следующим масштабным проектом Red Dead Redemption 3.

До этого российская студия «Братаны» представила игру «Русы против ящеров». Релиз проекта запланирован на сентябрь 2023 года.

Ранее отечественная Atomic Heart потеряла звание лучшей игры года по версии россиян.