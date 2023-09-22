Россияне стали реже покупать свежие овощи из-за роста цен

Из-за роста цен 38% россиян стали реже покупать свежие тепличные огурцы и помидоры, а 11% вообще перестали это делать. Таковы результаты опроса компании «Гродан», проведенного по запросу «Газеты.Ru».

По данным компании, еще 9% респондентов стали экономить на других продуктах. Такое же число россиян не обратили внимание на удорожание овощей и помидоров. 33% опрошенных заметили это, но пока никак не изменили свои потребительские привычки.

Каждый второй респондент считает, что с начала сентября огурцы и помидоры существенно подорожали, а каждый пятый назвал повышение цен небольшим. Только 4% уверены, что изменений стоимости овощей не произошло, а остальные 24% затруднились оценить ситуацию, так как в принципе редко покупают тепличные овощи и не обращают внимание на их стоимость.

Больше половины опрошенных в этом году выращивали свои огурцы и помидоры. 36% делают это всегда, а 21% попробовали себя в роли садоводов из-за роста цен. Еще 43% опрошенных не сажали ни огурцы, ни помидоры, потому что не имеют огорода.

Только 18% россиян полагают, что самостоятельно вырастить вкусные овощи у себя дома невозможно. 36% регулярно собирают собственный урожай помидоров и огурцов, а еще 46% верят, что это возможно, хотя сами такого опыта не имеют.

«Рост цен на тепличные овощи обычно начинается ближе к зиме, но в этом году ряд факторов привел к более раннему подорожанию огурцов и помидоров. Рост цен на свежие тепличные овощи продолжается с начала сентября. Во-первых, сказалось жаркое засушливое лето, что не лучшим образом влияет на урожай. Свою роль сыграла и общая инфляция, рост цен на различные ресурсы, в частности, на бензин, минеральные удобрения и другие расходные материалы», — объяснили в компании.

В-третьих, на фоне кадрового голода дорожает и рабочая сила — аграрии сейчас остро конкурируют за персонал и увеличивают зарплаты, добавили в «Гродан».

По данным Росстата, за период с 12 по 18 сентября 2023 года помидоры подорожали на 8,4%, огурцы — на 3,7%.

Опрос был проведен 18-22 сентября 2023 года среди 1347 человек старше 18 лет по всей России.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел картофель нового урожая.