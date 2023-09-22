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Банки и маркетплейсы выступили против новых платежных игроков

РБК: банки и маркетплейсы выступили против создания новых платежных игроков

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Мария Девахина/РИА Новости

Банки и маркетплейсы выступили против решения Центробанка предоставить новым игрокам права по приему платежей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Ассоциации банков России (АБР) и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ).

По данным РБК, обращения ассоциаций были направлены в Минцифры, Минфин, ЦБ и Минэкономразвития. Отмечается, что банки и маркетплейсы увидели в решении Банка России риски для национальной платежной системы. По их мнению, оно может привести к снижению качества услуг по переводу денег, а также темпов развития рынка электронной торговли. Кроме того, в организациях указали на вероятные нарушения прав граждан и компаний.

В 2022 году Центробанк разработал поправки в законодательство, которые позволят финтех-компаниям, нефинансовым организациям,страховщикам, брокерам и МФО оказывать платежные услуги.

Ранее финансовый эксперт Алексей Леонов рассказал «Газете.Ru» о действиях, позволяющих покупателю не остаться без денег и без товара при его приобретении в сети. По его словам, интернет-пользователю следует обращать внимание на неправдоподобное имя домена, подозрительную обратную связь и обилие рекламы.

В апреле 2023 года начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ Алексей Чирков заявил, что ЦБ РФ даст микрофинансовым организациям (МФО), банкам и коллекторам рекомендации по синхронизации взыскания долгов физических лиц с обязательствами перед несколькими кредиторами.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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