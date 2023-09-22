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Объем инвестиций в России превысил 929 млрд рублей

«Ъ»: в российскую экономику поступило 929 млрд рублей через СЗПК

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Благодаря соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в экономику России удалось привлечь 929 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова, занимающегося курированием СЗПК.

В условиях санкционного давления и налоговой нагрузки подобного рода соглашения позволили стабилизовать условия инвестиционных проектов.

«В экономику уже вложено 929 млрд рублей. Всего подписано 60 соглашений, которые обеспечат 54 тысячи рабочих мест (на конец 2022 года фактически уже создано 19 тысяч)», — заявили в секретариате СЗПК.

Данная система запускалась в качестве основного инструмента повышения инвестактивности в конце 2020 года, однако позднее была приостановлена. Механизм запустили снова в конце 2022. В секретариате также указали на то, что СЗПК для большинства компаний стало защитой от кризиса.

В сентябре бизнесмен Олег Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию многомиллиардных активов, ранее выведенных предпринимателями за рубеж.

Ранее Минфин сообщил, что не планирует вводить дополнительные налоги для возвращающихся в РФ компаний.

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