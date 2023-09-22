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В Минэнерго рассказали о сроках введения запрета на экспорт топлива из России

В Минэнерго заявили, что запрет на экспорт топлива из России ввели бессрочно

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Brendan McDermid/Reuters

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ ввели бессрочно, передает РИА Новости.

По его словам, эта мера должна очень быстро дать эффект, поскольку «прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем» приобретался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и затем вывозился на экспорт. В настоящее время, как отметил Сорокин, такая возможность отсутствует. Данная мера «все прикрывает», указал он.

«Поэтому мы рассчитываем, что тот объем, который ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании. — «Газета.Ru») и добросовестные участники направляют на рынок, полностью закроет все потребности, более того, создаст избыток топлива на рынке, что естественно уже влияет на оптовую цену», — добавил замминистра.

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Срок, на который будет действовать запрет, не уточняется. В ведомстве отметили, что соответствующее решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.

Согласно постановлению кабмина, временный запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.

20 сентября глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов может привести к дефициту топлива на внутреннем рынке России.

Ранее Новак пообещал кардинальные меры в случае роста цен на бензин и дизель.

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