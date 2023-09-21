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Стало известно, у скольких россиян улучшилось материальное положение в 2023 году

ФОМ: более половины россиян не заметили изменения материального положения

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Depositphotos

Большинство опрошенных россиян (66%) не заметили изменений своего материального положения в последнее время, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Как сообщает ФОМ, 22% респондентов заявили об ухудшении финансового положения, 11% — об улучшении. 57% оценили свое материальное положение как среднее. При этом оптимистично настроены 28% опрошенных — они надеются, что их финансовое положение улучшится в ближайший год. 13% россиян, напротив, ожидают ухудшения. Всероссийский опрос ФОМнибус был проведен 7-10 сентября 2023 года среди 1500 респондентов в 53 регионах России.

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, о том, что РФ может в ближайшее потерять до трети работоспособного населения России в возрасте 30-39 лет. По словам Голиковой причины заложены главным образом в демографии, поскольку государство продолжает отмечать пребывание количества людей в более молодой и пожилой категории.

Ранее были названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в России.

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