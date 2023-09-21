Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Председатель «Молдовагаза» раскритиковал выводы аудита по задолженности перед РФ

Топ-менеджер «Молдовагаза» назвал позицию Молдавии по газовому долгу необоснованной

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Председатель правления ПАО «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал необоснованной позицию Кишинева, отказавшегося признать задолженность компании перед «Газпромом» в размере $709 млн. По мнению топ-менеджера, представленный Минэнерго аудит норвежской и британской компаний не имеет юридической силы и основан на предположениях. Об этом сообщает ТАСС.

Он так же отметил, что, как указывают авторы отчета, они не провели независимую проверку достоверности и характера документов. Так же по мнению Чебана, этот аудит пока не имеет юридической силы. «Без утверждения акционеров «Молдовагаза» этот отчет не имеет никакой юридической силы»,— сказал Чебан.

В начале сентября президент Молдавии Майя Санду заявила что иностранные аудиторы не обнаружили долгов Молдавии перед «Газпромом» за поставки газа в период с 2016 по 2021 год. В итоге сумма долга была «снижена» с $709 млн до $8,6 млн. Именно эту сумму власти страны согласились оплатить за поставки газа, всю остальную часть они хотят оспорить в суде.

Ранее в Молдавии высказались о долгах «Газпрому».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях