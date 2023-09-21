Председатель «Молдовагаза» раскритиковал выводы аудита по задолженности перед РФ

Председатель правления ПАО «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал необоснованной позицию Кишинева, отказавшегося признать задолженность компании перед «Газпромом» в размере $709 млн. По мнению топ-менеджера, представленный Минэнерго аудит норвежской и британской компаний не имеет юридической силы и основан на предположениях. Об этом сообщает ТАСС.

Он так же отметил, что, как указывают авторы отчета, они не провели независимую проверку достоверности и характера документов. Так же по мнению Чебана, этот аудит пока не имеет юридической силы. «Без утверждения акционеров «Молдовагаза» этот отчет не имеет никакой юридической силы»,— сказал Чебан.

В начале сентября президент Молдавии Майя Санду заявила что иностранные аудиторы не обнаружили долгов Молдавии перед «Газпромом» за поставки газа в период с 2016 по 2021 год. В итоге сумма долга была «снижена» с $709 млн до $8,6 млн. Именно эту сумму власти страны согласились оплатить за поставки газа, всю остальную часть они хотят оспорить в суде.

Ранее в Молдавии высказались о долгах «Газпрому».