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Стали известны возможные последствия ограничений на вывод рублей за рубеж

Экономист Воронкова: валютные ограничения могут вызвать инфляцию в России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Ужесточение валютных ограничений может спровоцировать отток капитала из России и инфляцию в стране. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя обсуждения в Госдуме ограничить вывод рублей за границу.

«Ужесточение валютных ограничений может сказаться на финансовом поведении рыночных агентов, затормозить деловую активность и стать толчком для увеличения оттока капитала из страны, оттока денег населения с банковских вкладов, а также сокращения вложений в «длинные» инвестиции и сбережения», — отметила Воронкова.

По ее словам, цены в России при принятии этой меры также могут вырасти, так как предприниматели будут закладывать в цены «подушку» для компенсации потенциальных рисков, связанных с валютными ограничениями. А внутренний спрос на иностранную валюту будет расти, предупредила Воронкова.

«Это станет фактором повышательной курсовой динамики, а, значит, также и инфляционным фактором. Такие тренды особенно неблагоприятны на фоне повышенных инфляционных ожиданий населения и предприятий, которые имеют тенденцию роста», — подчеркнула экономист.

Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко рассказал «Газете.Ru», что власти обсуждают вопрос ограничения вывода рублей за границу в рамках борьбы с инфляцией и ослаблением курса рубля. По его словам, этот вопрос поднимался в Госдуме.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК призвал установить предельную планку по переводам рублей за рубеж. По его мнению, лимит должен составлять 100 млн рублей. По требованию ЦБ, сейчас за границу можно перевести не более $1 млн в месяц.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» назвала два фактора укрепления курса рубля в четверг.

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