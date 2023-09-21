Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕК продолжает обсуждать использование российских активов

ЕК ведет консультации с государствами ЕС о судьбе заблокированных средств РФ

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия продолжает проводить консультации с государствами Евросоюза по вопросу использования замороженных российских активов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова представителя ЕК Кристиана Виганда.

По его словам, это комплексный вопрос, дискуссии по которому еще продолжаются. «Это комплексный вопрос, консультации по нему продолжаются… Мы готовы внести юридическое предложение на основе наших консультаций с государствами-членами ЕС», — сказал Виганд.

Еврокомиссия готова представить юридическое предложение на основе консультаций с членами ЕС. На прошлой неделе состоялась очередная встреча, где страны обменялись мнениями. Следующая запланирована на 27 сентября.

В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения об использовании замороженных российских активов для финансирования послевоенного восстановления Украины. В Кремле ранее заявляли, что подобные решения будут нарушением норм международного права. Москва пообещала принимать ответные меры.

Однако пока в ЕС отсутствует законодательная база для использования заблокированных российских активов. Несмотря на неоднократные заявления о такой возможности, реальных шагов Еврокомиссия пока не предпринимала.

Ранее Европейская комиссия собиралась конфисковать проценты с российских активов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях