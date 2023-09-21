ЕК продолжает обсуждать использование российских активов

Еврокомиссия продолжает проводить консультации с государствами Евросоюза по вопросу использования замороженных российских активов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова представителя ЕК Кристиана Виганда.

По его словам, это комплексный вопрос, дискуссии по которому еще продолжаются. «Это комплексный вопрос, консультации по нему продолжаются… Мы готовы внести юридическое предложение на основе наших консультаций с государствами-членами ЕС», — сказал Виганд.

Еврокомиссия готова представить юридическое предложение на основе консультаций с членами ЕС. На прошлой неделе состоялась очередная встреча, где страны обменялись мнениями. Следующая запланирована на 27 сентября.

В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения об использовании замороженных российских активов для финансирования послевоенного восстановления Украины. В Кремле ранее заявляли, что подобные решения будут нарушением норм международного права. Москва пообещала принимать ответные меры.

Однако пока в ЕС отсутствует законодательная база для использования заблокированных российских активов. Несмотря на неоднократные заявления о такой возможности, реальных шагов Еврокомиссия пока не предпринимала.

Ранее Европейская комиссия собиралась конфисковать проценты с российских активов.