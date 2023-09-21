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В Госдуме заявили, что обсуждается ограничение вывода рублей за рубеж

Депутат Савченко: в Госдуме обсуждался вопрос ограничения вывода рублей за рубеж

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Shutterstock

В Госдуме обсуждался вопрос ограничения вывода рублей за границу. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

По его словам, цель мер – сдержать инфляцию и ослабление курса рубля.

«Мы обсуждали меры в отношении рублей. Те, которые были предприняты по недружественным валютам. Есть вероятность, что через эти механизмы, инструменты выводится капитал за рубеж», — отметил парламентарий.

Депутат считает, что в этой сфере необходимо разобраться и начать контролировать ситуацию.

Парламентарий отметил, что все меры носят временный характер, и принимаются до тех пор, пока не восстановятся рыночные отношения, и не выстроятся взаимные отношения российской экономики с партнерскими.

«Меры не улучшают климат в стране, не помогают предприятиям инвестировать и планировать свое развитие на долгосрочном горизонте, не помогают привлекательности страны», — резюмировал Савченко.

Он назвал ограничения «вынужденными шагами, которые позволяют по кирпичику выстраивать российскую финансовую систему в новых реалиях».
Банк России ограничил вывод денег за рубеж физлицами в марте 2022 года. Это произошло после начала спецоперации на Украине и введения Западом санкций против России. Изначально лимит был на уровне $5 тыс., но постепенно, по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, ЦБ увеличил его до $1 млн. Регулятор несколько раз продлевал эти ограничения — в последний раз до 30 сентября.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ввести лимит в 100 млн рублей по переводам за границу.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» назвала причины укрепления курса рубля.

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