Сбер расширяет возможности своей платформы процессной аналитики

Сбер продолжает развивать платформу интеллектуального анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Модуль Task Mining поможет организациям оценить, насколько эффективно сотрудники выполняют свои задачи за рамками информационных систем и выявить области оптимизации. Об этом сообщил вице-президент – директор департамента Финансов Сбербанка Тарас Скворцов в рамках технологической конференции SmartDev.

«Разработка собственного решения класса Task Mining – логичное продолжение стратегии по обеспечению Банка и наших клиентов продвинутыми аналитическими инструментами. Task Mining помогает связать отдельные действия сотрудника в единую картину рабочего процесса, доступную для анализа с помощью платформы Sber Process Mining. Рынок решений класса Тask Мining является одним из наиболее динамично растущих сегментов процессной аналитики: по оценкам экспертов, за 2022 год его объем увеличился более, чем на 75%», — отметил он.

По его словам, совместное использование инструментов Task Mining и Process Mining позволит охватить большинство бизнес-процессов компании и поможет клиентам принимать более обоснованные и эффективные решения.

В Сбере уточнили, что технология Task Mining фокусируется на записи и последующем анализе действий пользователя на рабочем компьютере. Инструмент может зафиксировать отдельные действия пользователя, такие как клики мышкой, переходы между приложениями, заполнение полей в формах, нажатия клавиш, перемещения между приложениями, а также бизнес-контекст. Эти данные обрабатываются и исследуются для более детального понимания всех этапов процесса, выявления «узких мест», автоматизации рутинных задач и оценки производительности сотрудников.

Кроме того, Task Mining позволяет обогатить цифровые следы из информационных систем данными о действиях сотрудников, а также оцифровать их работу за пределами автоматизированных систем, например, при использовании электронной почты, офисных приложений или браузера.

Решение может применяться для сокращения расходов, увеличения конверсии продаж, предотвращения мошенничества и выполнения других задач оптимизации процессов.