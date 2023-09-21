Россиянам рассказали, как увеличить пенсию

Россиянам стоит начинать думать о размере своей пенсии в 35-40 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России Ольга Дайнеко. Она назвала шесть способов увеличения пенсии.

По словам Дайнеко, страховая пенсия формируется из фиксированной части, которая назначается государством, и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

«Получая зарплату, работодатель производит за работника отчисления в «пенсионный котел». Чем выше доход, тем больше отчислений и больше заработанных за год пенсионных баллов. ИПК умножаются на стоимость коэффициента на дату выхода на пенсию. Сейчас за год можно получить максимум 10 баллов. Если обратиться за назначением пенсии позже положенного срока (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин – «Газета.Ru»), выплаты будут больше», — сказала Дайнеко.

Например, «задержка» в 3 года увеличит фиксированную выплату на 19%, а сумму ИПК – на 24 %, уточнила эксперт.

Оценивать величину страхового стажа и число пенсионных баллов нужно заранее, добавила она. Это можно сделать по выписке из лицевого счета на сайте госуслуг. Если пенсия уже близко, а пенсионных баллов недостаточно и доработать необходимое нет возможности, их можно докупить, сказала Дайнеко.

«Под покупкой подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов. Для этого нужно обратиться в отделение Социального фонда России, подать заявление и до 31 декабря перечислить полагающиеся взносы. Таким способом можно приобрести только обычный страховой стаж. Специальный стаж, например «северный», купить не получится», — отметила она.

Приобрести можно только не более половины необходимого стажа (исключение – плательщики НПД) и сделать это можно не только за себя, но и за другого человека, отметила эксперт.

По ее словам, это два основных способа увеличить пенсию.

«Есть еще четыре дополнительных варианта. Это негосударственный пенсионный фонд, банковский вклад, индивидуальный инвестиционный счет и сдача недвижимости в аренду», — перечислила Дайнеко.

В 2024 году для назначения страховой пенсии по старости потребуется минимальный страховой стаж в 15 лет и 28,2 пенсионных баллов.

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